Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке, сообщил глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Кроме того, российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо.

Армейская авиация также вела воздушное патрулирование, передает РИА «Новости».

Напомним, осенью в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии.

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии. Однако после гибели турецких военных в столкновениях с сирийской армией Турция неоднократно пропускала патрулирование.

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