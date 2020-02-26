В Пентагоне заявили о нежелании ввязываться в гонку вооружений

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон не стремится к гонке ядерных вооружений с Россией.

«Мы не пытаемся ввязаться в гонку вооружений с Россией, не пытаемся добиться с ними паритета по принципу «система за систему», – сказал глава ведомства, передает ТАСС.

При этом модернизация ядерных сил необходима США для сохранения безопасности, сказал глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Что касается России, то она является единственной страной на планете, которая представляет действительную и совершенно серьезную угрозу существованию Соединенных Штатов», – подчеркнул он.

Глава комитета добавил, что Москва может уничтожить США, а Вашингтон может уничтожить Россию.

«Они это знают, и мы это знаем, это взаимное гарантированное уничтожение, следовательно, сдерживание. Что касается Китая, то его ядерный потенциал увеличивается и увеличивается быстро», – пояснил Милли.

«Модернизация наших ядерных сил является основой безопасности Соединенных Штатов в последующие годы. И мы сейчас находимся на таком этапе, что нам необходимо модернизировать и инвестировать в нашу ядерную триаду, чтобы обеспечить себе безопасность в будущем, это очень дорого, и я знаю об этом, мы все это признаем, но это абсолютно необходимо для обеспечения безопасности Соединенных Штатов», – заключил он.

Посол России в США Анатолий Антонов в феврале заявлял, что Москва также не стремится к гонке вооружений или военному доминированию.