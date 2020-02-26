На Украине объяснили слова экс-чиновницы о «новой эре» отношений с Россией

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НОВОСТЬ ЧАСА:Авиакомпанию «Якутия» попросили признать банкротом
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России
Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму
«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову
Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана
Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее
Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха
Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...
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В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
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