Стало известно о гибели 13 турецких военных в Идлибе в результате авиаудара

В результате авиаудара по турецкому наблюдательному пункту в сирийской провинции Идлиб погибли не менее 13 военных, заявил турецкий военный источник.

«13 турецких военных погибли, еще несколько ранены в результате авиаудара по наблюдательному пункту Турции в деревне Кансафра и аль-Бара провинции Идлиб», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что отряды турецкой армии и вооруженной протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе.