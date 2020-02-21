Суд в Екатеринбурге принудительно госпитализировал ребенка с подозрением на коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение о принудительной госпитализации ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань. У девочки заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба облсуда.

По данным суда, девочка вместе с родителями вернулась из города Санья, расположенного на Хайнане, 2 февраля. Через 11 дней из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из Китая, имеет признаки ОРВИ, передает РИА «Новости».

Родителям выдали постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля, однако мать девочки отказалась от взятия биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации.

В итоге региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о понуждении матери ребенка к выполнению санитарно-профилактических мероприятий.

В стационар ребенка поместят до 26 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге решили наказать врачей, которые взяли биоматериал ребенка на анализ на коронавирус без согласия его родителей.