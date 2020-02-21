Зеленский пообещал вернуть домой оставшуюся в Китае из-за собаки украинку

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Российский рубль устоял перед американскими санкциями

Российской валюте предсказывают возврат к 70 за долларФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль – одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба российской валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?  Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органаФото: кадр из видео
Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ? Подробности...
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Почему американцы таранят российских военных в Сирии

Американский патруль подрезал российскую бронемашинуФото: кадр из видео
В Сирии начали происходить прямые столкновения между военными России и США – к счастью, пока без применения оружия. Чем вызвана наглость американцев, подрезавших российский броневик «Тигр», насколько опасны подобные инциденты – и почему военные действия в Сирии в последнее время столь обострились? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
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Вообще-то мы очень богатые люди

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В России сегодня сосредоточено очень много всего «самого»! Самого лучшего, самого первого, самого-самого, одного из самых… Оно, самое, может и не всегда хорошо упаковано, но это пока. Упаковка самого – это дело наживное. Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...
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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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              Зеленский пообещал вернуть домой оставшуюся в Китае из-за собаки украинку

              21 февраля 2020, 10:51

              Текст: Евгения Шестак

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              Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из охваченного вспышкой коронавируса китайского Уханя без своей собаки, вернуть ее на родину.

              «Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт», – цитирует издание «Зеркало недели» Зеленского.

              В то же время он подчеркнул, что ситуацию можно понять, поскольку из-за эпидемии вируса все нервничают.

              Видео разговора с президентом девушка опубликовала в Instagram.

               

              Девушка обратила внимание, что собрала все документы на перевозку собаки. Зеленский пообещал найти способ, как вернуть ее в Украину, и тогда созвониться.

              Также президент поинтересовался самочувствием украинки. Она ответила, что чувствует себя прекрасно и ежедневно меряет температуру в присутствии врачей.

              Анастасию Зинченко не допустили к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.

              Глава минздрава Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что украинская сторона не может обеспечить условия эвакуации животных, поэтому в эвакуации участвуют лишь люди.

              Напомним, жители Тернопольской области построили баррикады на въездах в населенные пункты, чтобы не допустить размещения в местных больницах эвакуированных из Китая украинцев.

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