Турция заявила об убитых и раненых в ходе атаки в Идлибе

Двое турецких военнослужащих погибли в ходе воздушной атаки в сирийской провинции Идлиб, еще пятеро военных получили ранения, заявило минобороны Турции.

«В результате воздушного нападения на наших военных, находящихся в идлибской зоне с целью обеспечения перемирия, двое наших военных погибли и пять получили ранения. По намеченным целям ведется огонь. В результате ответного огня турецких ВС уничтожены более 50 солдат сирийской армии, два БТР, два пикапа и одна зенитная установка», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Турецкая армия поддерживала наступление боевиков сирийской оппозиции, в атаке участвовали турецкий спецназ и танки, пишет газета Sabah.

«Турецкая армия начала военную операцию в районе города Идлиб. В операции участвуют танки и спецназ при поддержке многоцелевых ракетных комплексов и систем залпового огня», – сообщила газета.

Отмечается, что оппозиция при поддержке турецкой армии взяла деревню Нейраб.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что воздушный удар по турецким силам в Идлибе нанесла авиация сирийской армии.

«В результате атаки со стороны режима погибли двое наших солдат, еще пятеро ранены. Кто привел Сирию к крови, террору и слезам, ответит перед человечеством. Наше государство велико, наш народ и отечество святы», – добавил Алтун в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Турция прекратила военную операцию в Сирии после вмешательства России.

Сирийские военные отразили атаки вооруженной оппозиции на юго-востоке провинции Идлиб.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе. Сообщалось, что началось и наступление Турции на позиции сирийской армии.