Названа возможная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане

К жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане могла привести ошибка пилота, сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, нареканий не было. Сейчас эта информация уточняется», – сказал источник в правоохранительных органах. Он также уточнил, что «среди версий рассматривается ошибка пилотирования при взлете», передает ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что «самолет после вылета не смог набрать высоту для продолжения полета», однако экипажу удалось посадить его на брюхо вне пределов взлетно-посадочной полосы. «Значительных внешних повреждений у Ан-2 нет», – сказал источник.

По предварительной информации спасателей, самолет ударился хвостом о землю, высота падения составила около 10 метров.

Напомним, в четверг утром самолет Ан-2 ударился о землю после неудачной попытки взлета в Магадане.