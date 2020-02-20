В четверг синоптики пообещали москвичам по-весеннему теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 2 градуса выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс трех градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД