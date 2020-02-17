В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России

Российского временного поверенного в делах вызвали в министерство иностранных дел Украины из-за задержания украинских браконьеров в Азовском море. Представителю России выразили протест.

МИД Украины сообщает, что дипломату передали требование освободить украинских рыбаков, их судно и вернуть им весь инвентарь, передает РИА «Новости».

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», – заявили в пресс-службе МИД Украины.

Накануне Керченский суд арестовал на 10 суток задержанных в Азовском море российскими пограничниками за незаконный вылов рыбы четверых граждан Украины.

Украинское судно было задержано в западной части Азовского моря у берегов Крыма в субботу после того, как капитан не выполнил требование об остановке и попытался скрыться. На допросе он признал незаконную рыбную ловлю и подчеркнул, что не имеет претензий к пограничникам.