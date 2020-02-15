США объявили о повышении пошлин на самолеты из ЕС

С марта США повысят пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС, сообщил аппарат представителя США на торговых переговорах.

Повышение начнет действовать с 18 марта. Пошлины возрастут с 10% до 15%, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Вашингтон пояснил, что речь идет о «крупных гражданских воздушных судах».

США заявили, что по-прежнему открыты для переговоров, передает РИА «Новости».

Авиастроительная корпорация Airbus считает, что действия США навредят американским авиакомпаниям и гражданам страны, которые «в конечном итоге вынуждены будут платить эти пошлины».

Осенью арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС из-за незаконной помощи ЕС компании Airbus. Тогда США объявили о пошлинах в 10%.