Медиахолдинги подписали меморандум о борьбе с мошенничеством в социальной рекламе

Несколько медиахолдингов, благотворительный фонд и Ассоциация коммуникационных агентств Россиии подписали меморандум о взаимодействии для предотвращения недобросовестного сбора денег с помощью социальной рекламы.

Церемония подписания состоялась в пятницу на пресс-конференции, передает ТАСС.

В мероприятии приняли участие вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова, директор по развитию благотворительного фонда «ОРБИ» Кира Смирнова и заместитель гендиректора – директор программной дирекции Общественного телевидения России Юрий Бабуров. Ранее к меморандуму присоединились ВГТРК, Газпром-медиа, СТС-Медиа, выразив свое согласие в официальных письмах.

«Меморандум содержит некий свод рекомендаций, которыми могут руководствоваться средства массовой информации, некоммерческие организации и производители социальной рекламы для того, чтобы удостовериться, убедиться, что те сборы, о которых объявляется в той или иной социальной рекламе, да и не только в социальной рекламе, являются добросовестными», – сообщила сопредседатель координационного совета при Общественной палате по социальной рекламе и социальным коммуникациям, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова.

Она отметила, что к меморандуму прилагаются рекомендации о перечне документов, которые можно запросить у той или иной некоммерческой организации «для того, чтобы убедиться, что эти сборы являются добросовестными».

«Целью меморандума является предотвращение случаев недобросовестных сборов денежных средств для достижения благотворительных и иных общественно полезных целей при распространении рекламных материалов», – говорится в документе. Кроме того, меморандум направлен на предотвращение рисков, наносящих репутационный вред добросовестным участникам благотворительной деятельности и рекламодателям.