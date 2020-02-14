Из-за коронавируса на земле осталось две трети воздушного флота Китая

Китайским авиакомпаниям пришлось резко сократить перевозки из-за принятых китайским правительством мер против распространения коронавируса. В настоящее время около двух третей самолетов не совершают полетов, сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что за период с 27 января – начала праздников по случаю Нового года по Лунному календарю – по 12 февраля китайские авиакомпании перевезли 10,21 млн пассажиров. Это на 70% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом говорят данные Управления гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, CAAC), передает «Интерфакс».

В CAAC уточняют, что заполняемость авиалайнеров за указанный период составляла менее половины мест. Авиакомпаниям пришлось сократить количество маршрутов, а часть пилотов отправить в неоплачиваемые отпуска. Эксперты утверждают, что по всей стране около 70% самолетов не совершают полетов.

Крупнейшие авиакомпании Китая – Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines – смогут справиться с кризисом. Однако небольшие перевозчики, имеющие более высокую долговую нагрузку, могут не справиться с ситуацией, считают аналитики.

«Ситуация непредсказуемая. Крупнейшие авиакомпании, государственные авиакомпании, справятся со всем этим, если распространение коронавируса будет сдержано в следующие один-два месяца», – заявил Иван Су из Morningstar.

Китайский конгломерат HNA Group, во владении которого находятся несколько авиакомпаний, может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, если пассажиропоток не восстановится в ближайшие три месяца, считает источник FT в Научно-технической академии гражданской авиации Китая.

FT отмечает, что власти китайских городов и провинций владеют долями примерно в 20 региональных авиакомпаниях. Они, как ожидается, окажут поддержку в случае возникновения финансовых сложностей. Однако, по мнению экспертов, это может создать серьезное финансовое давление на местные органы власти в Китае, у которых уже имеется большая долговая нагрузка.

Ранее Минтранс России оценил убытки авиакомпаний из-за приостановки полетов в Китай и предложил компенсировать перевозчикам 1,6 млрд рублей.

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