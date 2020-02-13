МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

МВД России начало проверку всех СМИ, в том числе «Медузы», «Радио Свобода» и Би-би-си, на предмет пропаганды наркотиков, сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

«Все материалы проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе эти (три СМИ – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, в комиссии Госдумы по иностранному вмешательству считают, что «Медуза», Би-би-си и «Радио Свобода» находятся в числе иностранных НПО, которые пытаются добиться в России легализации наркотиков.