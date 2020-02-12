Эксперт предложил перенести в Страсбург тбилисское заседание комитета министров Совета Европы

Грузинский эксперт по вопросам международных отношений Сосо Цинцадзе считает рациональным выходом во избежание провокаций провести майское заседание Комитета министров Совета Европы не в Тбилиси, а в Страсбурге. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это было бы соломоновым решением. Полагаю, наши европейские друзья и партнеры согласились бы с этим, чтобы избежать каких-либо акций в Тбилиси. В данном конкретном случае работать в Страсбурге было бы комфортнее», – сказал Цинцадзе газете ВЗГЛЯД.

По его словам, «окончательного решения о проведении форума в Тбилиси, насколько известно, пока нет».

«Особую скандальность вызывает в данном контексте фигура (главы МИД России) Сергея Лаврова, который нарушал закон «Об оккупированных территориях». После событий июня прошлого года (антироссийские акции в Тбилиси во время Межпарламентской ассамблеи православия) могут произойти рецидивы. После инцидента с появлением российского депутата Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии у страха и у провокации глаза велики», – сказал Сосо Цинцадзе.

«Эмоции будут зашкаливать, и лучше этого избежать», – сказал аналитик, отметив при этом, что данный грузинский закон допускает исключения в особых случаях.

От руководства Грузии можно ожидать провокаций на заседании Комитета министров Совета Европы, которое пройдет в Тбилиси в мае, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

«Вы знаете, в Грузии есть закон «Об оккупированных территориях», согласно которому посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является противоправным деянием и наказывается денежным штрафом либо даже тюремным заключением сроком до четырех лет», – сказал дипломат.

По его словам, некоторые политические силы в Грузии призывают использовать этот закон в Совете Европы. Кобринец добавил, что в связи с этим можно ожидать провокаций от грузинских властей на заседании Комитета министров Совета Европы в Тбилиси в мае.

Дипломат также добавил, что вопрос об уровне участия России в заседании Комитета министров СЕ в Тбилиси еще не решен.

«Министерские встречи проводятся раз в год. Грузия сейчас председательствует в Совете Европы, поэтому заседание должно пройти в Тбилиси. На майской сессии председательство перейдет от Грузии к Греции. Уровень нашего участия – не обязательно министр иностранных дел. Он может быть и ниже. Такое допустимо и практикуется. Все зависит от того, насколько весома повестка встречи, какие результаты наработало председательство. Вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию, еще не решен», – сказал Кобринец.

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание Комитета министров Совета Европы. При этом МИД Грузии опроверг сообщения о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров. Глава минюста Грузии Теа Цулукиани заявила, что Тбилиси грозят санкции в случае отказа принять российскую делегацию.