Газпром заявил о возможности перевести газ с турецкой нитки «Турецкого потока» на европейскую

Газпром может рассмотреть перенос объемов газа с турецкой нитки «Турецкого потока» на европейскую нитку газопровода, сказала зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«В зависимости от конъюнктуры на турецком рынке тот вопрос, который был поставлен, может быть обсужден, в отношении переноса части объемов на вторую нитку (европейскую), но пока мы смотрим умеренно оптимистично на происходящее», – сказала Бурмистрова, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Газпром сообщил, что планирует запустить «Северный поток – 2» в конце текущего года, а также анонсировал рост цен на газ в Европе.