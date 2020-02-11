Предложено наделить бывших президентов России правом пожизненного членства в Совфеде

В поправке к Конституции предлагается наделить бывших президентов России правом пожизненно входить в Совет Федерации.

Эту поправку предлагается внести в главу 5 «Федеральное Собрание» Конституции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госсстроительству и законодательству.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации – после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации», – отметил глава комитета Павел Крашенинников.

Изменения предлагается внести в порядок формирования Совета Федерации (статья 95).

Глава комитета отметил, что эти предложения представили члены рабочей группы, они исходили из изучения опыта работы верхних палат парламента в разных странах.

Крашенинников добавил, что Совфед является органом федеральной власти, который не имеет сроков полномочий, а функционирует в системе ротации.

«В его ведение входят не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности, поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе, за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента», – сказал он.

По словам Крашенинникова, бывшие президенты смогут с помощью своего опыта приносить очевидную пользу в рамках работы Совфеда.

Ранее сообщалось, что рабочая группа предложила закрепить в Конституции норму о назначении председателя Счетной палаты верхней палатой парламента.