Фитнес-клуб отказал в скидке омичу из-за большого веса

В Омске мужчина пожаловался в региональное УФАС на рекламу фитнес-клуба, в котором ему не предоставили скидку на годовой абонемент, сославшись на то, что он весит больше 100 килограммов, сообщили в управлении.

По данным ведомства, мужчина обратился с жалобой на рекламу фитнес-клуба Super Club, в которой клиентам предлагалось купить абонемент на год за 6 тс. 999 рублей. Однако по этой цене абонемент ему не продали, в итоге пришлось купить его за 11 тыс. 900 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Никакой другой информации о дополнительных условиях в рекламе не указано... Более того, менеджер, продавшая мне абонемент, сказала, что данная цена в 6 тыс. 999 рублей распространяется только на клиентов, вес которых менее 100 кг, что указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека», – указал мужчина.

В УФАС по региону возбудили дело против фитнес-клуба по подозрению в нарушении Федерального закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 3 марта.

Ранее в Госдуме заявили, что налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года.