На форуме Cyber Security Day рассказали о проведении «Цифрового диктанта» в 2020 году

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11 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 15:28  |  vz.ru
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Движения «Академика Черского» многое говорят о ситуации с «Северным потоком – 2»Фото: flot.gazprom.ru
В ночь на понедельник судно «Академик Черский» неожиданно покинуло Находку и отправилось в Сингапур, где когда-то было построено. Отраслевые эксперты считают, что именно на это судно возложена важнейшая задача по завершению «Северного потока – 2». По их мнению, в проект, где сейчас задействован «Черский», вполне могли быть внесены изменения из-за ситуации с коронавирусом в Китае. Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Как советский посол разгадал сговор Британии с Гитлером

Много лет спустя после тех событий Иван Майский опубликовал книгу воспоминанийФото: Лев Иванов/РИА Новости
В День дипломатического работника газета ВЗГЛЯД начинает серию публикаций, основанных на рассекреченных архивах МИД России. Предмет исследования – деятельность советской дипломатии в предвоенный период. Мы расскажем, какие шифровки еще в 1937 году отправлял в Москву советский посол в Лондоне Иван Майский и как он описывал отношение британских элит к Гитлеру и в целом к опасному развитию ситуации в Европе.  Подробности...
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Латвию вынудили поставить на паузу «месть русским за всё»

Протесты против ущемления прав русских в Прибалтике начали приносить результатыФото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Борьба за права русских в Прибалтике, похоже, начала приносить результаты. «В странах Балтии русские дети стали заложниками антироссийской политики», говорят эксперты – и видят тем не менее поводы для осторожного оптимизма. А все потому, что в историю вокруг образования на русском языке в Латвии вмешалась ОБСЕ.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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США начали превращать механизмы ядерного сдерживания в механизмы ядерного нападения. Это заставляет задуматься, чего хочет эта страна и какие действия ее элиты планируют предпринять. И против кого. А еще – нужно ли им это позволить. Подробности...
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Триумф паразитов

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              На форуме Cyber Security Day рассказали о проведении «Цифрового диктанта» в 2020 году

              11 февраля 2020, 14:19

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              Во вторник в рамках Недели безопасного интернета состоялся международный форум по кибербезопасности Cyber Security Day 2020, ключевым мероприятием которого стала пресс-конференция о Цифровом диктанте 2020 года.

              На пресс-конференции на тему «Цифровой Диктант: акценты 2020 года», в которой приняли участие организаторы и партнеры всероссийской акции по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой Диктант» (цифровойдиктант.рф), обсудили основные направления сотрудничества, представили новые проекты, а также анонсировали нововведения «Цифрового Диктанта 2020», его региональные особенности и этапы проведения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Организаторами мероприятия выступили РОЦИТ, РАЭК и Microsoft при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ).

              «Цифровой Диктант» впервые прошел в 2019 году и стал самой масштабной акцией по определению цифровой грамотности. В 85 регионах РФ диктант прошли почти 40 тыс. пользователей. В этом году акция пройдет с 28 марта по 11 апреля и планирует охватить в два раза больше участников. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

              «Технологии пронизывают все сферы нашей жизни, поэтому цифровые компетенции становятся для нас необходимостью. А потому каждому пользователю важно понимать, какими компетенциями он обладает, а какие ему стоит развивать. Именно из этой потребности родилась акция Цифровой Диктант. Мы рады, что наши партнеры поддерживают такой важный социальный проект и помогают нам сделать его еще масштабнее. В прошлом году акция вызвала широкий интерес среди пользователей, но не все успели принять участие. Поэтому в этом году мы увеличили срок проведения до двух недель и ждем еще больший охват», – отметил директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

              Он добавил, что в 2019 году «мы работали в основном сетевым сообществом, которое уже активно вовлечено в цифровую среду».

              «В 2020 мы неспроста объявляем о старте акции «Цифровой Диктант» в штабе Общероссийского народного фронта. Благодаря ОНФ мы надеемся дотянуться не только до больших регионов, но и до самых отдаленных уголков нашей страны. Мы за то, чтобы в стране происходила цифровая трансформация, чтобы пользователи оценивали свои знания, определяли точки роста и развивали свои цифровые компетенции. Именно поэтому в 2020 году «Цифровой диктант» – это не просто акция по оценке цифровой грамотности, это еще и большой портал, на котором находится множество образовательных материалов», – заявил Гребенников.

              Сопредседатель центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров призвал пользователей присоединиться к прохождению Цифрового диктанта и рассказал о расширении масштабов сотрудничества.

              «В этом году ОНФ принял решение расширить свое участие в акции. «Цифровой диктант» пройдет во всех 85 региональных отделениях Народного фронта. Наша задача – помочь как можно большему числу жителей в регионах проверить уровень своих знаний. При этом региональные исполкомы ОНФ станут площадками, которые объединят экспертов, лидеров общественного мнения, специалистов коммерческого и некоммерческого секторов, которые занимаются на территориях решением задач цифровизации и работой с населением», – сказал он.

              Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что «Цифровой Диктант» полезен не только для пользователей, но и для всей ИТ-индустрии в целом.

              «Digital Диктант – отличный проект, запущенный РОЦИТом в прошлом году. РАЭК сразу же поддержала его: мы видим, что помимо очевидной полезности для интернет-пользователей, это еще и хороший инструмент для развития цифрового бизнеса в России. Проект помогает консолидации компаний, он находит поддержку как в бизнес-кругах, так и у государства. Его интересно и легко продвигать. В прошлом году Диктант выявил среднее значение уровня цифровой грамотности по России – около 7 из 10 баллов. Вовлеченность в него пользователей показала, что население нашей страны хочет использовать интернет профессионально, разбираться в новинках, быть на волне технологий», – заявил Плуготаренко.

              По словам директора РАЭК, IT-бизнес, со своей стороны, понимает: сохранение темпов роста интернет-экономики в России связано напрямую не только с высококвалифицированными кадрами, но и с  ростом грамотности интернет-пользователей. И поэтому бизнес готов инвестировать в это направление.

              «И конечно же диктант «подсказывает» роль государства: необходимо стимулировать рост количества и качества ИТ-специальностей в  ВУЗах по всей стране, а также проводить работу, нацеленную на самообразование граждан в вопросах интернет-технологий и повышение цифровой грамотности. От государства тут, пожалуй, требуются не меньшие усилия и инвестиции.  Здорово, что второй год подряд Digital Диктант проходит при поддержке ОНФ, а также общественных организаций и ряда ИТ-компаний. Уверен, вместе мы сможем сформировать грамотную повестку, модернизировать цели и задачи проекта этого года, привлечь в Диктант ещё больше участников», – отмечает Сергей Плуготаренко.

              Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft, представила результаты Индекса цифровой культуры, ежегодного исследования, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети за 2019 год, а также отметила важность цифровых компетенций для развития цифровых технологий.

              «По результатам ежегодного исследования Microsoft «Индекс цифровой культуры», 79% россиян сталкивались с онлайн-рисками в 2019 году. Учитывая это, мы, как ИТ-компания, осознаем степень своей ответственности по созданию безопасных сервисов и распространению практик, способствующих уважительной онлайн-коммуникации. Но для достижения максимального результата необходима многосторонняя дискуссия и постоянный диалог со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому мы очень ценим, что РАЭК и РОЦИТ на постоянной основе проводят «Цифровой Диктант», – сказала Ганеева.

              В рамках пресс-конференции также было объявлено о сотрудничестве РОЦИТ и Кружкового движения НТИ, о чем рассказала директор по стратегическому развитию Наталья Кравченко.

              «Партнерство с РОЦИТ позволит привлечь к участию во всероссийской акции сообщество Кружкового движения, которое охватывает уже порядка 200 тыс. человек, и в перспективе получить верифицированные данные о цифровой грамотности наших участников», – отметила она.

              Руководитель направления «Учитель» образовательной онлайн-платформы Учи.ру Екатерина Латыпова рассказала о разработанном совместно с РОЦИТ видеокурсе по цифровой грамотности.

              «Мы видим возрастающий спрос учителей на развитие их цифровых компетенций. Педагоги сегодня не только являются проводниками знаний для подрастающего поколения, но и возрастает роль учителя как наставника. Уникальный курс по цифровой грамотности, который Учи.ру разрабатывает вместе с РОЦИТ, направлен на развитие компетенций педагогов, востребованных в реалиях 21 века. Он содействует решению задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», – заявила Латыпова.

              По ее словам, курс будет размещен на портале цифрового диктанта и онлайн-платформе Учи.ру.

              «Это означает, что к курсу получит доступ самое широкое сообщество учителей, в том числе 220 тыс. педагогов, которые уже преподают с использованием цифровой платформы Учи.ру в школах во всех регионах России», – сказала она.

              С приветственным словом к участникам обратилась заместитель Роскомнадзора Антонина Приезжева.

              «В первую очередь от лица Роскомнадзора приветствую участников форума. Отрадно слышать, что все участники говорят об одних и тех вещах, но в различных направлениях. Следует отметить, что требование современности – это позитивный контент в сети интернет и знание обычными пользователями общепринятых нормы сети. Отсюда следует, что повышение цифровой грамотности продиктовано современной реальностью. Сегодняшнее мероприятие, на котором поднимаются эти актуальные темы, является важным событием, свидетельствующим о привлечении внимания всех заинтересованных сторон к проблемам существующих угроз в сети Интернет. Здесь наша общая цель — пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи. Ни для кого не секрет, что дети, рожденные в мире цифровых технологий, быстрее справляются с высокими технологиями. Однако к данному поколению требуется особый подход. Здесь весьма важно не погасить энтузиазм опасностями, которые могут таить в себе информационные технологии, а создать условия для формирования гармоничной и безопасной среды», – отметила она.

              По ее словам, Роскомнадзор проводит обучающие уроки, направление на повышение безопасности детей в сети.

              «Недавно мы создали отраслевой детский портал, посвященный персональным данным в сети. Посредством этого, мы стараемся прививать понимание бережного отношения граждан к своим персональным данным. Кроме того, немаловажную роль играют молодёжные палаты, которые являются мостом между молодым поколением и регуляторными органами государства. Наши адресные действия, согласно аналитическим данным, охватывают около 80% общей численности детей и подростков России. Важно отметить, что эффективность проводимой работы с несовершеннолетними мы оцениваем посредством получения от детей «обратной связи».  Так, в 2019 году мы провели тестирование среди 5,5 млн. несовершеннолетних и с удовлетворением отметили, что уже у 83% участников тестирования сформировалось четкое понимание понятия «персональные данные», – рассказала представитель ведомства.

              Она пожелала участникам форума интересных дискуссий, качественных предложений, новых встреч и деловых контактов, успешной и плодотворной работы.

              «Я желаю всем участникам плодотворной работы и приятных деловых встреч!» – отметила подытожила Приезжева.

              Напоминаем, что Cyber Security Day 2020 – это международный форум по кибербезопасности и центральное мероприятие Недели безопасного интернета.


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