Ректор РУДН решил покинуть пост

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть свой пост.

«В связи с окончанием в марте 2020 года своих полномочий ректор РУДН Владимир Филиппов сообщил, что не планирует ходатайствовать перед наблюдательным советом и Министерством науки и высшего образования России о продлении срока полномочий до достижения им установленного законодательством Российской Федерации предельного возраста в 70 лет», – сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ на пять лет, при этом еще в 2009 году главам этих вузов разрешили занимать должность до 80 лет.