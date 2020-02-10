Трамп заявил о необходимости увеличить расходы на ядерное оружие из-за России и Китая

Россия и Китай своими действиями фактически вынуждают США значительно увеличивать расходы на ядерный арсенал, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«И Россия, и Китай хотят вести переговоры, чтобы остановить это сумасшествие: выделение многих миллиардов долларов на ядерное оружие», – передает его слова «Интерфакс».

Он заявил, что США должны «располагать самым мощным ядерным арсеналом».

Трамп добавил, что американские военные располагают ракетами, способными долетать до цели в разы быстрее обычных.

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их – супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», – заявил он.

По словам американского лидера, такие ракеты нужны США, так как у России «есть нечто подобное».

Между тем, Белый дом предлагает выделить на «противодействие» России 700 млн долларов, называя Россию наряду с Китаем «главными угрозами» США.

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