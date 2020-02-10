Boeing 737 вернулся Красноярск из-за проблем закрылками

Boeing 737 авиакомпании «Нордстар», следовавший рейсом из Красноярска в Москву, совершил посадку в аэропорту вылета из-за не убравшихся после взлета закрылок, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Все хорошо. Сел», – передает ТАСС сообщение аэропорта.

Напомним, ранее в понедельник самолет лоукостера «Победа», вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле.

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