В Минздраве развеяли «преступный миф» о лечении коронавируса

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употреблять алкоголь во время простуды, гриппа или болезни, вызванной коронавирусом, нельзя, поскольку сильно возрастает нагрузка на сердце.

«Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому: «Не идите в баню с простудой». И то же самое можно говорить: «Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса», – заявил Брюн в эфире программы «Поздняков», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что из-за алкоголя во время таких заболеваний нагрузка на сердце существенно повышается, этот орган может даже остановиться.

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