В Челябинске выбрали место под карантинный центр

В качестве карантинного центра в Челябинской области решено использовать здание противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе города, сообщил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

По его словам, данный диспансер был построен недавно, в нем еще нет пациентов, а потому он наиболее подходит в качестве карантинного центра, сообщает «Челябинск Сегодня».

Кроме того, Семенов подчеркнул, что размещение в диспансере людей, недавно вернувшихся из Китая, не угрожает челябинцам.

«Это лечебное учреждение со своим двором, со своей санитарно-защитной зоной, со своей вентиляцией, со своей системной системой работы с отходами и питанием. Персонал – исключительно медицинский, люди подготовленные. С медицинской точки зрения, какие-то риски минимальны, потому что в карантинный центр помещаются граждане КНР, которые имеют вид на жительство в России. Это не больные люди, это те, кто уехал в Китай на празднование Нового года и вернулись обратно. Это совершенно здоровые люди», – пояснил Семенов.

Он добавил, что наблюдать пациентов в центре будут в течение 14 дней. Если за это время у них поднимется температура или появятся другие признаки заболевания, то начнутся соответствующие исследования.

В понедельник государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщил, что на материковой части Китая жертвами новой коронавирусной пневмонии (NCP) стали 908 человек, 40 тыс. 171 заражены. При этом состояние 6,4 тыс. человек оценивается как тяжелое.

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