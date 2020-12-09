Обещавший мочиться в вино Гварамия оскорбил посла США в Грузии

Руководитель оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявил, что в Грузии не должны относиться к послу США Келли Дегнан, которая старается примирить власти и оппозицию, как к «старшему брату», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это постколониальный комплекс, – заявил он. – Смешно и постыдно думать, что в 21-м веке дипломатия является решающим фактором в политике. Дипломатия – продукт 19-го века, а с развалом СССР был достигнут ее пик».

По словам Гварамии, следует оперировать «публичной, народной политикой».

Он заявил, что «оскорбительно» относиться к послу США как к «старшему брату».

Гварамия также подверг критике ЕСПЧ, «который укомплектован флагманами европейской демократии – судьями из Азербайджана, Латвии, Албании и так далее».

Перед первой сессией нового парламента Грузии, которая назначена на 11 декабря, посол США и постпред Евросоюза ведут переговоры с оппозицией, отказывающейся признавать поражение на выборах и не желающей входить в парламент.

В соцсетях Грузии позицию главы «Мтавари архи» назвали «неадекватной» и «антизападной».

Международные организации назвали выборы в парламент Грузии «конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод».

Напомним, что в прошлом году Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.

Недавно он оскорбил работающих в Грузии дипломатов США, которые признали итоги выборов в парламент 31 октября. А до этого от него потребовали извинений грузинские военные – после того, как Гварамия заявил об их связи с вооруженным ограблением «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября.