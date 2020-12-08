Путин продлил заморозку полной компенсации советских вкладов

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке еще на год – до 1 января 2024 года – начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года – на вклады в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР, передает РИА «Новости».

Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Правительство России обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году – 48,14 трлн рублей, в 2022 году – 50,1 триллиона, в 2023 году – 52,1 триллиона. Эта оценка сделана исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 млрд рублей.