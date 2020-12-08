Песков: Путина не беспокоят информационные вбросы о нем

Президента Владимира Путина не беспокоят информационные вбросы о нем, подобные публикации постоянно сопровождали главу государства и он никогда не обращал на них внимания, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, Владимира Путина это не беспокоит. Да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций. Парочка, которые вы упомянули, они никак не относятся к категории роста. Это было всегда, давайте вспомним. И такие публикации постоянно сопровождали президента, и он никогда не обращал на них внимания», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не беспокоят ли президента публикации о его семье и состоянии здоровья.

На просьбу уточнить, рассматривают ли в Кремле вариант большей открытости жизни Путина, его пресс-секретарь посоветовал обратиться к высказываниям самого президента на этот счет. «Что кается президента, это его выбор, и он об этом четко неоднократно заявлял, и собственно он и дальше следует этим (установкам)... А что касается аргументации того, что граждане, выбирая президента, должны знать президента, то позиция президента известна всем гражданам, и граждане голосуют и неоднократно уже голосовали и выражали свою поддержку именно президенту и его делам, а не семье президента», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что причиной выбранной президентом стратегии относительно информации о его семье не является террористическая обстановка. «Террористическая угроза, она везде актуальна. И в данном случае страны по-разному справляются с этой угрозой, что касается президента, это его выбор», – заключил пресс-секретарь.

Днем ранее Песков уже отвечал на вопрос о недавних публикациях, касающихся якобы близких людей президента. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, отметил тогда пресс-секретарь президента. По его словам, в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться.