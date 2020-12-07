Росреестр предложил расширить возможности применения «дачной амнистии» для решения проблемы переоформления прав, подтверждаемых документами старого образца, а также легализации построенных жилых домов на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы.

В сообщении ведомства говорится, что «вопрос оформления прав наследников на земельные участки, предоставленные предыдущим землепользователям на праве постоянного (бессрочного) пользования, остается одним из нерешенных, если такие земельные участки являются незастроенными», передает РИА «Новости».

«В силу действующего законодательства право постоянного пользования не наследуется. Если ранее владелец не зарегистрировал право собственности на участок, а у наследника отсутствуют правоустанавливающие документы на здание, расположенное на таком участке, признать права наследника на земельный участок в условиях действующего законодательства невозможно», – отмечается в сообщении.

Кроме того, «дачная амнистия» распространяется не на все земельные участки, которые были предоставлены гражданам до вступления в силу Земельного кодекса России, к примеру, на земельные участки для животноводства.

«С одной стороны, причиной того, что «старые» права до сих пор не переоформлены, является сам по себе «поход» в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона, будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования», – говорится в релизе.

Указывается, что владельцу участка для приобретения на него права собственности тогда не нужно будет обращаться в Росреестр для переоформления прав, что значительно упростит вовлечение таких земельных участков в гражданский оборот.

Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, граждане смогут продавать свои земельные участки и передавать их по наследству.

В Росреестре также считают, что на законодательном уровне необходимо обеспечить для граждан возможность оформить дома, построенные еще в советский период, у которых отсутствует необходимый пакет документов для такого оформления. В данный момент из-за отсутствия зарегистрированных прав на землю граждане не могут оформить права на жилые дома, созданные на участках, в которых они проживают десятилетиями.

Кроме того, чтобы создать более комфортные условия для оформления прав граждан на садовые и жилые дома, Росреестр предлагает распространить действующий до марта 2021 года упрощенный порядок регистрации прав не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные на земельных участках для ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, закрепив такой порядок на постоянной основе.

Напомним, «дачная амнистия», предполагающая упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и отдельные виды зданий и сооружений, действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года). За это время ею воспользовались почти 14 млн заявителей.

Однако, как указывается в релизе Росреестра, у граждан на руках по-прежнему имеются свидетельства на землю старого образца и другие документы, которые подтверждают владение тем или иным объектом недвижимости. По сведениям ведомства, всего в стране насчитывается не менее 200 тыс. таких земельных участков, а реальное число непереоформленных прав и ранее выданных документов установить затруднительно.

Сообщалось, что «дачную амнистию» продлили до 1 марта 2026 года.