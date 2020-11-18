Дачную амнистию продлили до 1 марта 2026 года

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Так, речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, который должен закончить действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр, передает ТАСС.

Таким образом, законопроектом дачная амнистия продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства не требуется.

При этом разрешается применять упрощенный порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на земельном участке, предназначенном не только для садоводства, но «для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта». Однако дом должен соответствовать параметрам объекта ИЖС, закрепленным в Градостроительном кодексе.

Кроме того, срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года продлевается на пять лет.

Проект этого закона внесли в Госдуму в июле 2020 года сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Павел Крашенинников. Ранее сообщалось о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года.