В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Балашихе, сообщили в МВД России по Московской области.

На проспекте Ленина в Балашихе столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. Причины аварии пока неизвестны, сообщает «Вечерняя Москва»

На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД Подмосковья и врачи скорой помощи. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее в столичном управлении МВД сообщили, что на северо-востоке Москвы после ДТП опрокинулась машина скорой помощи.