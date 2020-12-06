Автомобиль скорой помощи опрокинулся после ДТП в Москве

На северо-востоке Москвы после ДТП опрокинулась машина скорой помощи, сообщили в столичном управлении МВД.

«Примерно в 15.45 (мск) в районе дома 109 по проспекту Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля медицинской помощи. В результате ДТП машина медпомощи перевернулась», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что медицинская помощь потребовалась двум людям.

В начале ноября в Северо-Крымский канал в Красноперекопском районе Крыма упал автомобиль, в ДТП погибли два человека.