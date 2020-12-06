В Приморье открыли мост на остров Русский

Закрытый с 21 ноября из-за обледенения вант мост на остров Русский в Приморье открыт для движения всех видов транспорта, сообщили в обслуживающей организации ДСД «Дальний Восток».

«Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Накануне весь остров Русский подключили к энергоснабжению. Напомним, большая часть Владивостока осталась без отопления и света. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.