Путин наградил лучшего волонтера 2020 года

Победителем в номинации «Волонтер года» конкурса «Доброволец России – 2020» стал врач скорой помощи, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Северной Осетии 24-летний Сергей Зихов.

Победитель конкурса сам переболел коронавирусом, но после выздоровления вернулся на работу, чтобы помогать нуждающимся. В 2018 году Зихов запустил проект «Мобильные волонтеры», который помогает восполнить нехватку кадров для проведения диспансеризации в разных районах республики. Врач получит 2 млн рублей на реализацию своего проекта. Средства будут направлены на материально-техническую базу проекта, медицинское оборудование и транспортные расходы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент России Владимир Путин поздравил победителя в онлайн-режиме. «Это награда досталась вам по праву. Вы сами столкнулись с инфекцией, но не отступили и продолжили работу. Желаю вам успеха!», – сказал Путин.

В рамках проекта Зихова у студентов медицинских вузов формируются нужные навыки для проведения диспансеризации в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому. Все участники сначала проходят обучение, а затем оказывают помощь врачам, терапевтам и узким специалистам, в том числе в работе с маломобильными и немобильными пациентами. Проект уже помог 7 тыс. человек, в нем задействовано 500 волонтеров.

«Я обращаюсь ко всем участникам встречи. Мы должны предпринять дополнительные усилия, чтобы поддержать каждого из вас. Все 15 с лишним миллионов добровольцев достойны не просто общественного признания и награды, а самых искренних слов уважения от всего нашего народа. Любая сфера жизни охвачена волонтерским и добровольческим движением. По зову сердца вы идете туда, где труднее всего, сами находите тех, кто нуждается в поддержке. В этой искренней помощи людям и заключается ваша особая сила. Хочу всех поздравить с праздником и пожелать успехов!», – обратился к зрителям марафона президент.

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В его финал вышли 210 проектов, а в рамках народного голосования году за проекты участников было отдано 84 597 голосов. Общий грантовый фонд конкурса, который разделили между собой победители, составляет 90 млн рублей.

С 2015 года в России ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018-й Год добровольца (волонтера) приобрел статус международного. В 2019 году форум проходил в Сочи с участием Путина.

#МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Акция была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Заявки от пожилых и маломобильных граждан поступают в волонтерские штабы, открытые во всех 85 регионах России. 181 тыс. человек со всей страны зарегистрировались через сайт для работы в волонтерских штабах. Всего за время акции помощь получили 4 437 474 человека.

Ранее президент заявил, что российские власти ценят труд добровольцев и будут создавать условия для их деятельности, в этом году только в волонтерских проектах в стране участвовали более 15 млн россиян, но на самом деле таких людей гораздо больше.