ЕС решил помочь Грузии сформировать правительство

Главы МИД стран Евросоюза соберут 7 декабря видеоконференцию, на которой обсудят содействие в формировании правительства Грузии, рассказал источник в ЕС.

«Миссия ЕС в Грузии обеспечивает содействие диалогу между правящей и оппозиционными партиями после парламентских выборов, результаты которых были подвергнуты сомнению. Министры обменяются мнениями о ситуации и о том, как ЕС может способствовать диалогу для скорейшего формирования правительства», – передает ТАСС слова источника.

Ранее ЕС выделил Грузии 100 млн евро для борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В четверг ЦИК Грузии утвердил окончательные итоги выборов в 150-местный парламент, которые прошли 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий в целом 60. Более половины из них – 36 – получила партия беглого экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и входить в парламент. При этом международное сообщество признало выборы «конкурентными» и «прошедшими с соблюдением фундаментальных свобод».