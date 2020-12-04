Путин заявил о всплеске преступности в высокотехнологичной сфере

В 2020 году в высокотехнологичной сфере наблюдается всплеск преступности, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artifcial Intelligence Gourney (AI Gourney).

«У нас за прошлый год рост общей зарегистрированной преступности составил 1,1%, а вот в этом году с учетом развития обслуживания в онлайн-режиме и искусственного интеллекта, элементов информационных технологий преступления в этой сфере – именно в высокотехнологичных сферах – возросли на 75,1%», – заявил глава государства на заседании, передает ТАСС.

«Представляете, рост какой? Всплеск, можно сказать», – отметил Путин. По его словам, такие данные говорят о существовании большой проблемы. «Это вызов», – сказал президент.

Ранее Интерпол сообщил, что существует риск роста преступности, связанной с распространением вакцин от коронавирусной инфекции. Ведомство предупредило об этом правоохранительные органы стран-участников организации.