В Кремле отказались обсуждать условия признания Россией ДНР и ЛНР

В Кремле считают нецелесообразными «эвентуальные рассуждения» о том, при каких условиях Россия может признать независимость провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эвентуальные рассуждения считаем нецелесообразными», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он отметил, что затягивание украинской стороной выполнения условий Минских договоренностей только усложнит ситуацию.

Напомним, в среду по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отказ Франции и Германии от участия в неформальной встрече СБ ООН стал поводом для сомнений в целесообразности новых «нормандских» саммитов со стороны постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.