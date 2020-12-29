Хуснуллин рассказал, когда решится судьба льготной ипотеки Шувалов возглавил фонд «Сколково» «ГАЗ» отсудил 180 тыс. рублей за продажу игрушечных машин 29 декабря 2020, 17:56 Текст: Абдулла Шакиров

Арбитражный суд Москвы взыскал по иску ПАО «ГАЗ» 180 тыс. рублей с интернет-магазина международной торговой компании «Алиса», продававшего игрушечные модели автомобилей «ГАЗ» китайского производства под брендом Play Smart. На сайте предлагались модели машин «Волга ГАЗ-21» и «Тигр». Суд установил, что интернет-магазин нарушил права ПАО «ГАЗ» на товарные знаки «ГАЗ/Бегущий олень», «ГАЗ», «Волга» и «Тигр», передает РИА «Новости». Российская компания потребовала взыскать с ответчика только 180 тыс. рублей, других требований не выдвигалось, уточняется в сообщении. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, признав запрошенную сумму соразмерной последствиям нарушения. На прошлой недел США продлили отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ».

