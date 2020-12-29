Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире Бывший схимонах Сергий конвоирован в Москву Умер солист ансамбля «Лейся, песня» 29 декабря 2020, 09:59

Фото: кадр Первого канала

Солист вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Лейся, песня» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет. Об уходе Ефименко из жизни сообщается на странице ВИА в Instagram. «Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в «золотой фонд» российской культуры! Вечная память тебе!» – говорится в сообщении. Причина смерти певца пока не называется Владимир Ефименко стал участником ансамбля в 1977 году и выступал с гастролями в России и СНГ в «золотом» составе коллектива, отмечает РИА «Новости». Он первым исполнил такие композиции, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля», которые в дальнейшем стали шлягерами и были перепеты другими музыкантами.

