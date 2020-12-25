Плющенко возмутился оценками Трусовой за короткую программу

Тренер Александры Трусовой Евгений Плющенко выразил недовольство оценками, которые члены жюри присудили его подопечной за короткую программу на чемпионате России.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный», – приводит его слова ТАСС.

«Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше», – добавил тренер.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и финала Гран-при сезона-2019/2020. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, выиграла Анна Щербакова. За прокат 16-летняя спортсменка получила 80,31 балла. Второе место занимает 14-летняя Камила Валиева (79,99), третье – 14-летняя Дарья Усачева (76,72). Все три спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе. Трусова располагается на четвертой позиции (75,75), 24-летняя Елизавета Туктамышева – на пятой (73,56).

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.

Произвольную программу женщины представят в субботу.