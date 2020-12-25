Россия может запретить ввоз турецкого табака из-за мухи

Россельхознадзор сообщил об обнаружении в табачном сырье, импортируемом из Турции, многоядной мухи-горбатки. Ведомство может ввести запрет на ввоз турецкого табака, о чем во время видеоконференции предупредило представителей министерства сельского и лесного хозяйства республики.

«Темой диалога стала обеспокоенность Россельхознадзора выявлением в табачном сырье, поступающем из Турции, многоядной мухи-горбатки. Российское ведомство предупредило, что если ситуация примет системный характер, могут быть введены ограничительные меры», – говорится на сайте Россельхознадзора.

Как заверили в турецком министерстве, по факту обнаружения насекомых проводятся расследования, контроль над продукцией планируется усилить.

Кроме того, стороны обсудили ограничение импорта томатов и перца из Антальи и Измира в связи с обнаружением в них вирусов мозаики пепино, пятнистого увядания томатов и коричневой морщинистости плодов томата. В Россельхознадзоре подчеркнули, что эти вирусы особо опасны. Ведомство сообщило турецким коллегам, что ожидает информацию о результатах расследования «каждого факта отправки в Россию зараженной продукции, а также убедительно попросило указывать в фитосанитарных сертификатах на грузы конкретное место происхождения томатов».

Министерство сельского и лесного хозяйств Турции в свою очередь заявило о масштабной работе по предотвращению экспорта зараженных томатов. Россельхознадзор отметил, что объем импорта вирусной продукции из Турции в 2020 году снизился, однако «для кардинального изменения ситуации турецкой стороне необходимо провести обследование территории с дальнейшим формированием списка участков, свободных от карантинных объектов».

В начале декабря Россия ограничила ввоз томатов и перцев из Турции.

В середине февраля 2020 года в Турции заявляли, что турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию. После этого российский Минсельхоз увеличил квоту на поставки помидоров из Турции в Россию со 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн. Позже ведомство предложило увеличить квоту до 250 тыс. тонн.