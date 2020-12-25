Опубликован календарь выходных на 2021 год

Роструд представил календарь выходных в 2021 году. Согласно ему, из-за празднования 23 февраля в новом году россиян ожидает трехдневная рабочая неделя: они будут отдыхать с 21 по 23 февраля.

Таким образом, с 15 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя, передает РИА «Новости».

Четырехдневная неделя также будет в марте благодаря Международному женскому дню. Также четырехдневными будут две недели в мае.

В середине июня россиян ожидает выходной 14 числа. Из-за того, что День России в этом году приходится на субботу, выходной решили сделать в понедельник.

В первую ноябрьскую неделю жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.

Канун Нового года – 31 декабря – в 2021 году также объявили выходным.

Календарь опубликован на сайте РИА «Новости».

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В частности, власти Москвы сделали этот день выходным для бюджетников, а также рекомендовали работодателям принять аналогичное решение.