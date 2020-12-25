Помощь в рамках акции #МыВместе получили свыше 4,6 млн человек

За девять месяцев с начала работы общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к волонтерской деятельности присоединились 183 тыс. 294 добровольца. Их помощь получили 4 млн 600 тыс. 653 человека.

В пресс-службе #МЫВМЕСТЕ напомнили, что штабы помощи акции были открыты по всей стране всего за шесть дней в марте и они продолжают работать. Средний возраст добровольцев акции – 34 года – почти на 10 лет больше, чем средний возраст волонтеров по России. Более 9,5 тыс. волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в колл-центрах. 1352 добровольца работают в «красных зонах». Еще 1285 профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тыс. человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом.

Более 3 млн человек, обратившихся к волонтерам #МЫВМЕСТЕ, получили бесплатные продуктовые наборы, 575 тыс. человек были доставлены товары и лекарства. Более миллиону граждан на горячей линии дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или юридическую консультацию. «За каждой этой цифрой целая история: спасение жизней операторами колл-центра, организация дней рождений для заявителей, доставка продуктов в самые отдаленные районы страны – на снегоходах, квадроциклах и даже вертолетах и многое другое», – говорится в сообщении пресс-службы.

К акции #МЫВМЕСТЕ присоединились 9708 партнеров, в том числе крупные коммерческие бренды, локальные предприятия, общественные организации и неравнодушные люди, которые оказывали посильную помощь в борьбе с распространением коронавируса. В акции #МЫВМЕСТЕ объединились конкурирующие между собой компании: крупные автобренды (Hyundai, BMW, KIA, Volvo и другие) выделили машины для передвижения добровольцев, FMCG-компании (Coca-Cola, Unilever, Nestle, Johnson&Johnson и другие) направляли различные товары волонтерам и врачам, продуктовые сети («Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «ВкусВилл», «Лента») приняли участие в акции «Тележка добра» и помогли сформировать продуктовые наборы для нуждающихся, рестораны привозили горячее питание в больницы. «Таких примеров сотни и на региональном уровне: маленькие пекарни передавали свежий хлеб медикам и пожилым, ателье шили многоразовые маски, таксомоторные компании подвозили бесплатно врачей и волонтеров», – отмечают организаторы.

Кроме того, жители России и организации также перечислили в фонд акции #МЫВМЕСТЕ более 1,8 млрд рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачивалась логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретениесредств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойная деятельность региональных штабов #МЫВМЕСТЕ.

Помимо этого, волонтеры организовали массовое празднование Дня Победы и Дня России, а также запустили акцию «Новый год в каждый дом»: в образах Дедов Морозов и Снегурочек активисты по всей стране поздравляют детей, пенсионеров и устраивают концерты в жилых дворах.

#МЫВМЕСТЕ – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры выполняют заявки, поступившие на горячую линию, без выходных и праздников. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступают платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».