Ярмольник пожаловался на вынужденную «проституцию» среди артистов

Российский актер Леонид Ярмольник признался, что артистам часто приходится отбрасывать амбиции ради денег, из-за чего их иногда называют «проститутками».

«У нас говорят проще – будет день, будет пища. Если говорить об артистах, то их иногда называют проститутками, потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем», – сказал Ярмольник в интервью RTVI.

Он отметил, что артисты должны «подстраиваться» под ту «пищу», которую им сегодня дают.

Актер добавил, что если быть избирательным в предложениях о работе – актера попросту перестанут приглашать на съемки.

В то же время 66-летний актер признал, что уже не надеется сыграть яркую, выдающуюся роль. По его словам, возраст не тот, поэтому он уже «приехал» и играет дедушек.

Также он рассказал, что вспоминает молодость, когда они с покойным коллегой Александром Абдуловым пытались сыграть «изворотливых» суперменов и никогда не задумывались о взрослении.

Напомним, во вторник телеведущий Владимир Познер заявил, что государство в условиях кризиса должно помогать тем, кто пострадал больше всего, например, людям, связанным с концертно-театральной деятельностью.