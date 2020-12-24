Магистр МГУ переизбран премьер-министром Грузии

Премьер-министром Грузии в четверг заново утвержден 45-летний Георгий Гахария. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

За Гахарию проголосовало 85 депутатов при необходимых 76 голосах. Оппозиция, получившая на осенних выборах 60 мандатов из 150, продолжает бойкотировать работу парламента.

Правящая «Грузинская мечта» имеет 90 мандатов. В правительстве Грузии, кроме премьер-министра, 11 министров. Все они, кроме министра юстиции, переутверждены. Занимавшая пост главы Минюста Тея Цулукиани возглавила комитет по культуре в парламенте. Ее заменил бывший первый замминистра Гоча Лордкипанидзе.

Георгий Гахария, после обучения в Тбилисском госуниверситете, учился в МГУ на факультете политологи. Там получил степень магистра политических наук. Затем он учился в Высшей школе бизнеса МГУ. Премьер заявил, что Грузия продолжит курс на интеграцию с Западом и через четыре года подаст заявку на вступление в ЕС.