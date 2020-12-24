Санта-Клаус сделал первую остановку в России в ходе 65-го турне по миру

Санта-Клаус остановился в России в рамках своего 65-го турне по миру, отчиталось Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), отслеживающее передвижение упряжки новогоднего волшебника.

«Похоже Санта сделал одну из первых остановок в поселке Провидения в России ([Чукотский автономный округ] Интересно, куда он направится потом...», – передает РИА «Новости» сообщение NORAD.

К настоящему моменту Санта раздал почти 350 млн подарков. Он вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе около 14.00 мск на санях, запряженных девятью оленями. Длина саней Санта-Клауса составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Высота – 55 сахарных палочек или 110 конфет, вес саней при взлете – 75 тыс. леденцов. Максимальная скорость упряжки сказочного персонажа превышает скорость звездного света.

В этом году пандемия коронавируса не стала препятствием для волшебного путешествия Санты. Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заверила, что у Санта-Клауса имеется иммунитет к COVID-19.



За передвижениями Санты следят американские и канадские военные. Кроме того, рождественское путешествие может отслеживать в режиме реального времени любой желающий на сайте noradsanta.org.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако телефонный номер был указан с ошибкой, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. NORAD использует четыре системы контроля – спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube.

Ориентиром для радаров служит мерцающий красный нос вожака упряжки – оленя Рудольфа.