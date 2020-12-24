Путин предложил объявить 2021 Годом науки и технологий

Президент Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова предложил сделать следующий год Годом науки и технологий.

«Хотел бы (…) предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», – передает слова главы государства ТАСС.

Кроме того, Путин рассчитывает, что первые объекты технологической долины МГУ будут запущены в ближайшие полтора-два года.

«И прошу начать строительство не с административных представительских зданий, а именно с лабораторий и исследовательских площадок», – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что «к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура инновационно-технологического центра «Воробьевы горы» должна быть развернута в полном объеме».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что научно-технологическая долина составит конкуренцию «Сколково».