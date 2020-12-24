Обладательницу титула «Мисс мира» насмерть сбил автобус

Первая «Мисс мира» из Аргентины Норма Компальо погибла, ее задавил автобус, сообщила племянница женщины Карла Компальо.

Как сообщается, авария произошла в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг, когда бывшая «Мисс мира» вышла из дома за покупками. В тот момент, когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус, передает РИА «Новости».

Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, но несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя пять дней.

Норма Компальо выиграла конкурс «Мисс Мира 1960», проходивший в Лондоне. Она стала первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул. Помимо звания 21-летняя Компальо также выиграла спортивный автомобиль и весомый денежный приз.