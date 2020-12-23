Путин предложил сделать единый национальный план основой развития страны

Президент России Владимир Путин предложил принять единый национальный план по развитию страны за основу, отметив, что его следует доработать.

«Правительство подготовило единый план по достижению национальных целей развития. Я предлагаю принять представленный сегодня вариант за основу.(...) Я говорил, что некоторые вещи нуждаются в доработке», – заявил Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

В частности, он поручил привести показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те кардинальные изменения, которые произошли в стране и в мире в целом.

«Я знаю, что и правительством, и администрацией президента, рабочими группами Госсовета была проведена большая содержательная работа по подготовке этих материалов – материалов к сегодняшней нашей работе. Выработаны общие подходы и принципы. Предлагаю их в ближайшее время утвердить. Но утвердить не для того, чтобы они лежали у нас на полке, а для того, чтобы мы работали с ними как с документами, требующими реализации», – добавил президент.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей.