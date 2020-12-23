ВС США сочли хакерские атаки шпионажем

В Вооруженных силах (ВС) США расценивают последние хакерские атаки на правительственные сети и частные компании как кибершпионаж, на который не следует отвечать как на акт войны, пишет колумнист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Игнатиус пишет со ссылкой на официального представителя, осведомленного с выводами киберкомандования ВС, что «частные компании, похоже, больше озабочены взломом, чем сотрудники в Пентагоне», передает ТАСС.

«Президент Microsoft Брэд Смит считает это «актом безрассудства». Более осторожная оценка дана официальным представителем, осведомленным с выводами киберкомандования ВС США, которое это даже атакой называет неохотно, описывая событие как шпионаж, недотягивающий до конфликта. Чиновник предупредил: «Отвечать на шпионаж как на акт войны непропорционально», – отмечает колумнист.

На его взгляд, не следует расценивать происходящее как нападение на секретные системы или акт саботажа: «Вольные заявления сенатора (демократа) Ричарда Дурбина о том, что это «фактически объявление войны», неуместны. Похоже, что это была разновидность кибершпионажа, которым страны повседневно занимаются».

При этом Игнатиус выразил уверенность, что взлом программного обеспечения компании SolarWinds – это «пугающая картинка сегодняшнего интернета, мира, в котором конфиденциальность практически исчезла, а государства или частные игроки могут проникнуть в системы и украсть данные».

«Если вы привыкли считать, что США – это крепость, то забудьте об этом. Наше информационное пространство стало ареной кибервойн», – отмечается в его статье.

Напомним, СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к атакам на правительственные учреждения США. Россия отвергла обвинения.

Между тем в совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками.

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что хакеры «похитили важную информацию» у «технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США». Продукция компании SolarWind, в которой хакеры осуществили подмену кода, установлена на 18 тыс. компьютеров.