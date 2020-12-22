На Земле не осталось ни одного не зараженного коронавирусом континента

Антарктика перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией коронавируса, после того как у 36 человек с чилийской научной станции был выявлен COVID-19, сообщили в минобороны страны.

Случаи заражения коронавирусом были обнаружены на антарктической научной станции Bernardo O'Higgins Riquelme. Согласно заявлению военных, «36 человек получили положительные результаты тестов на COVID-19». Как отмечается, из 36 заболевших 26 – военнослужащие и 10 относятся к компании-подрядчику, которая проводила плановые работы на антарктической базе, передает РИА «Новости».

Как сообщается, все зараженные были эвакуированы медицинским научным персоналом после проявления симптомов и позднее сдали ПЦР-тесты. Также отмечается, что количество чилийских военных, заразившихся коронавирусом, соответствует всему личному составу, находившемуся с миссией на арктической базе. После их эвакуации помещения были продезинфицированы.

По данным издания, 17 декабря ВМС Чили сообщили, что экипаж Sargento Aldea начал профилактический карантин на судне после выявления трех случаев коронавируса среди 208 членов экипажа. Судно посещало базу Bernardo O'Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря.

Ранее исследователи из 17 стран, в том числе России, Германии, США, Великобритании, Франции и Китая, отправившиеся в экспедицию в Арктику для изучения процессов изменения климата, вынуждены прервать ее на три недели из-за коронавируса.